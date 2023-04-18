明起鋒面到 周四下最大

好天氣要變了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，周三至周五鋒面到，民眾要留意雷陣雨天氣，周六起降雨減緩。

林孝儒說，今天持續受東南至南風影響，目前東南部外海面有些零星的對流發展，帶來降雨影響不大，不過也顯示出有些南方水氣北上，今天各地雲量增多，不如昨日晴朗，不過還是有陽光露臉，各地還是比較悶熱，午後局部山區開始有些短暫陣雨，前往山區要攜帶雨具。

林孝儒指出，目前慢慢可看到中國華中地區逐漸有強對流區發展，預期明天將於華南一帶逐漸有鋒面系統的建立，並靠近到台灣，明天起台灣附近大氣環境隨著鋒面靠近有所轉變，明天白天受到鋒前西南風影響，各地氣溫感受還是比較悶熱，甚至配合著西南風增強，背風面的東南部將有焚風發生機會，另一部分則是午後西半部山區有對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。

林孝儒說，明天晚間開始至周四將接續鋒面通過影響，各地降雨將更為廣泛，期間都有短暫雷陣雨機會，伴隨雨勢也會比較大一些，周四是本周降雨最為顯著的一天。

至於周五隨著鋒面逐漸南移且結構上也將有些減弱，北部則轉為東北風影響，儘管迎風面零零星星有些降雨，降雨影響程度大幅減小。中南部及花東一帶仍受鋒面影響，持續有些短暫陣雨或雷雨，白天仍有較大雨勢，整體要到晚間後降雨才會逐漸趨緩些。

林孝儒說，周六起台灣轉為東北風影響且環境水氣還是比較多，各地以多雲時陰天氣為主，迎風面的北部及東半部、中南部山區還是有些短暫陣雨，不過整體而言，降雨大幅減緩。