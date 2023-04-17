捷運、公車口罩解封首日直擊 通勤族照樣戴好戴滿

今起實施1111天的口罩令大鬆綁，搭乘捷運、公車不再需要戴口罩，僅剩醫療院所、長照機構等場所仍須強制佩戴。但是記者直擊捷運和公車搭乘狀況，大部分民眾仍然將口罩戴好戴滿，只有一、兩人把口罩拉下。民眾說，口罩戴習慣了，「感覺還沒到拿下來的時候」。

國內2020年4月1日起實施大眾運輸口罩禁令，今天起搭乘大眾運輸工具不用再戴口罩。一名正在等公車年約50歲的張小姐，口罩戴得嚴實。她表示，雖然知道今天口罩禁令解除，但是口罩已經戴習慣了，因此還是戴著口罩出門、上車。

被問及何時會想要把口罩拿下來，張小姐則表示，「看感覺、看自我認知」，但並非看疫情的嚴重程度而定，而是「現在『感覺』還不是拿下來的時候」。

除了公車族，搭乘捷運的民眾也照樣把口罩戴得牢牢的。一對年約20歲的情侶，周先生和楊小姐，剛好一人戴著口罩、一人沒戴口罩。

周先生說，知道今天解禁，但看到路上大家還是戴著口罩，以防萬一就跟著戴上；楊小姐則是雖然原本也戴著口罩，但因為臉部容易過敏，因此在捷運上還是忍不住把口罩拉下透氣，「看起來不戴沒事就繼續拉下來了」。