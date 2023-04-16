一張圖看天氣！下周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

中央氣象局最新預報指出，周三下半天至周四上半天，是本周鋒面主要影響時間點，雨勢明顯，尤其周四鋒面通過，全台有陣雨或雷雨。溫度方面，今天至周二溫度偏高，高溫達31度，但清晨低溫約20度，日夜溫差明顯。

中央氣象局預報員廖經翔表示，明、後天晴到多雲，南部地區高溫有機會到36度；明天中午後在中南部山區，以及後天各地山區中午過後，雲量變多之外，也可能有零星短暫陣雨。

廖經翔說，周三鋒面接近，天氣轉變不穩，西半部地區轉為短暫陣雨或雷雨，西半部山區有發生較大雨勢機率，其他地區則為多雲，中午過後東半部地區也有局部短暫雷陣雨機會。

周四鋒面通過，全台有陣雨或雷雨；周五、六鋒面過了之後，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，不過降雨狀況不明顯。下周日各地多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨機會。