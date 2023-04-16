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一張圖看天氣！下周二高溫達31度 這日變天「全台迎雷雨」

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聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局最新預報指出，周三下半天至周四上半天，是本周鋒面主要影響時間點。記者許正宏／攝影
中央氣象局最新預報指出，周三下半天至周四上半天，是本周鋒面主要影響時間點。記者許正宏／攝影

中央氣象局最新預報指出，周三下半天至周四上半天，是本周鋒面主要影響時間點，雨勢明顯，尤其周四鋒面通過，全台有陣雨或雷雨。溫度方面，今天至周二溫度偏高，高溫達31度，但清晨低溫約20度，日夜溫差明顯。

中央氣象局預報員廖經翔表示，明、後天晴到多雲，南部地區高溫有機會到36度；明天中午後在中南部山區，以及後天各地山區中午過後，雲量變多之外，也可能有零星短暫陣雨。

廖經翔說，周三鋒面接近，天氣轉變不穩，西半部地區轉為短暫陣雨或雷雨，西半部山區有發生較大雨勢機率，其他地區則為多雲，中午過後東半部地區也有局部短暫雷陣雨機會。

周四鋒面通過，全台有陣雨或雷雨；周五、六鋒面過了之後，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，不過降雨狀況不明顯。下周日各地多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨機會。

溫度方面，今天至周二溫度偏高，尤其近山區、台北盆地、中南部靠近山區地方，高溫達31度，但日夜溫差大，清晨溫度約20度至23度。周三、四因全台都有機會下雨，高溫下降3度至5度，相對較舒適。周五、六及下周日溫度則緩慢回升。

周四鋒面通過，全台有陣雨或雷雨。圖／中央氣象局提供
周四鋒面通過，全台有陣雨或雷雨。圖／中央氣象局提供

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