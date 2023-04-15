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4月17日防疫新規上路！搭公共運輸「免戴口罩」 訪長照機構無症狀免篩檢

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著國內疫情趨緩，將於4月17日口罩解禁，搭乘公共運輸改為「建議戴口罩」。本報資料照
隨著國內疫情趨緩，將於4月17日口罩解禁，搭乘公共運輸改為「建議戴口罩」。本報資料照

隨著國內疫情趨緩，13日下午召開記者會說明疫情，指揮官王必勝表示，分析上周疫情趨勢，中重症併發症及死亡病例與前周持平，所以目前處於社區低度流行狀況。將於4月17日口罩解禁，搭乘公共運輸改為「建議戴口罩」，王必勝說明僅剩「醫療、長照機構」需要強制配戴口罩，其他地方都將自主配戴，但建議如一直出現咳嗽症狀、年長者、免疫低下者可自主配戴。

指揮中心公布上周(4/8-4/13)每日平均新增86例本土確診病例(併發症)，較前一周(3/31-4/7)每日平均新增84例持平。而上週平均每日新增17例死亡，也較前一周(3/31-4/7)每日平均死亡數15例相當，其中死亡個案中，99%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。

綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點，與連假前疫情狀況持平。

另外，指揮中心也宣布，國內疫情趨向常態化及穩定可控，自4/17起部分調整住宿式長照機構及住民管理等防疫措施，若訪客無相關症狀，將不再篩檢。

取消無COVID-19相關症狀且無暴露史之探視者、陪伴者及新進陪住者之篩檢規定。

(一)取消無COVID-19相關症狀且無暴露史之新進住民、住民請假外宿返回、由醫院轉入或出院返回機構住民篩檢及隔離強制性規定。

(二)上述住民進入/返回機構時，原則不需進行COVID-19篩檢，由機構評估是否具有COVID-19相關症狀或接觸史，並詳實記錄及做必要的處置。如有COVID-19疑似症狀時，建議立即篩檢並(或)就醫評估。

(一)COVID-19檢驗陽性住民於自主健康管理期間原則上應暫停接受探視、陪伴、新進陪住及請假外出。如符合例外情形時，得經機構評估同意，進行必要性探視、陪伴及新進陪住。若有請假外出需求，得經機構評估同意後外出，如緊急狀況不在此限。

(二)與COVID-19檢驗陽性者有密切接觸之住民可接受探視、陪伴、新進陪住及請假外出。

指揮中心同步調整工作人員管理、機構出現COVID-19檢驗陽性者時之篩檢原則及檢驗陽性住民安置原則等，其他防疫措施則維持不變，詳細資訊請參閱「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」、「住宿式長照機構因應COVID-19訪客及住民出入管理作業原則」及「衛生福利機構(住宿型)因應COVID-19感染管制措施指引」。

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