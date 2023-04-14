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鄭明典一張圖看PM2.5分布 環保署持續發布空汙紅色警示

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
圖為衛星看到的空氣汙染，針對細懸浮微粒（PM2.5）的光學特性設計的分析。圖／鄭明典臉書
圖為衛星看到的空氣汙染，針對細懸浮微粒（PM2.5）的光學特性設計的分析。圖／鄭明典臉書

今天中南部空氣品質差，中央氣象局長鄭明典在臉書PO出一張衛星圖，他表示，雲開了，「衛星看到的空氣汙染是這樣」，圖為針對細懸浮微粒（PM2.5）的光學特性設計的分析，絕對值不是很明確，但是空間的相對量是可以參考。

網友表示，「外面空氣品質好差」、「北高雄空氣很髒，很不舒服」。

環保署提醒二林、彰化、彰化（員林）、台南（麻豆）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、嘉義、新港、新營、台南、崙背、善化、安南、朴子、斗六、仁武、大寮、小港、前金、前鎮、林園、左營、復興、鳳山、橋頭、楠梓、屏東（琉球）、高雄（湖內）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這幾天真的要很注意環境的變化，這是東亞第八波的沙塵暴持續影響，過去幾天在內蒙及蒙古都持續發生。現在空品很糟糕，「當然，本地的大氣穩定，及部分局部及境外汙染持續累積所造成」。

台南 彰化 彭啟明

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