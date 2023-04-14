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台鐵4月26日起試辦自由座票價95折 限新自強號這6車次6車廂

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局EMU3000型新自強號108、117、120、133、145、146等班次將試辦自由座。本報資料照片
台鐵局EMU3000型新自強號108、117、120、133、145、146等班次將試辦自由座。本報資料照片

台鐵局宣布，4月26日起參考台灣高鐵作法，由EMU3000型新自強號108、117、120、133、145、146等班次試辦自由座，開放第4到第9節車廂，每列次共510張票，票價以乘車區間自強號95折計算，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘。

台鐵局表示，108、117、120、133、145、146等班次4月26日起將指定6節自由座車廂（第4車到第9車），以總量管制方式發售自由座乘車票，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘。自由座成人票價以乘車區間自強號95折計算，孩童票為成人優惠票價5折，其餘票種不適用95折優惠。

台鐵局表示，自由座乘車票需前4日（含）於台鐵局官網、車站窗口及多功能自售機預購，不開放加購便當。退票應於列車開車前辦理，手續費比照對號列車無座票退票相關規定，網訂已付款未取票者，可於官網辦理退票。若要進行乘車變更，應於當日當次車開車前30分鐘辦理，逾者按退票方式處理。

台鐵局也說，非持當日當次自由座車廂車票（含電子票證、定期票）搭乘者，依旅客運送契約第23點規定，以全額重新補票並加收50%票價，且補票後需至自由座車廂，不得滯留於對號座車廂。

車廂 台鐵

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