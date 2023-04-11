塞怕了！雪隧匝道綠燈僅放15秒 駕駛：簡直是賽車起跑

交通部高公局為避免車輛全堵在國5雪隧，透過各交流道匝道儀控，塞車嚴重時，交流道綠燈放行秒數只有15秒，過不了幾輛車，導致宜蘭4個交流道前回堵數公里，連假時多出4個大停車場，苦了協助維護交通的執行警察及義警。

「連假大家開心出遊，他們在國5底下罰站」，基層員警無奈表示，警察還有治安等很多業務要處理，希望能有一套辦法，可以紓解雪隧塞車問題；某中階警官說，宜蘭是觀光型縣市，1到假日交通勤務必然加重，尤其如礁溪等交通要衝區，縮減休假人數已成為日常。

這次清明連假首日，蘇花路廊車流量出乎意外，創下蘇花改通車以來最大量，蘇澳警方表示，清晨4時開始壅塞，員警就必須站班，重要路口未淨空或出現壅塞，民眾就會報案抱怨，警方也只能盡力疏導，遏阻違規行駛，維持「有秩序的塞車」。

收假日前兩天，國5雪隧北上車流塞到隔天凌晨，警方排班接力執勤長達十幾個小時，每個人2小時換勤休息，1天至少要站上6小時以上，日曬雨淋，吸入大量廢氣；去年夏天疫情趨緩，國人無法出遊，全都擠在國內旅遊也是塞爆雪隧，曾有員警站在豔陽下曝曬，忙累到嘔吐。

有人建議高公局，把交流道儀控的號誌位置往上方挪移幾百公尺，至少不要讓平面道路回堵太長，影響用路人權益。

高公局坪林行控中心表示，雪隧每小時最大容許量2400輛左右，雪隧前回堵長度也不能超過6公里，因為交通部開放路肩讓大客車行駛，如果放太多上來國5主線回堵太長，會影響大客車行駛路肩的路段，控制秒數的號誌燈位置難以往上移動，也是這個原因。

有警官表示，鼓勵改走替代道路非常實用的想法，台2線濱海公路與台9線北宜公路的路況良好，尤其北宜公路啟用區間測速後，飆車騎士減少，用路人可放心行駛，若能吸引小客車改走替代道路，讓國5減少10%到20%車流，緩解交通，也能帶動濱海與北宜公路觀光。