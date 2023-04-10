世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

台灣最大總舖師高雄內門阿隆師娶媳婦，9日晚間在內門紫竹寺前舉行盛大世紀婚禮，席開兩百桌，政商名流雲集，甚至找來高雄市長陳其邁擔任主婚人，阿隆師把自家的拿手菜通通端上桌，菜色相當豪華霸氣，觀光局長高閔琳貼出照片直呼「史上最澎湃的菜色」。

高雄內門知名總鋪師阿隆師娶媳婦，辦桌料理要展現南部辦桌文化誠意。記者劉學聖／攝影

阿隆師昨天娶媳婦，一早新郎湯貴翔乘坐保時捷Macan GTS迎娶新娘，迎娶車隊中，價值1780萬元的麥拉倫600lt也成為眾人焦點，其他還有像是瑪莎拉蒂等高檔跑車，迎娶禮車共100台，光這樣的豪華排場就已經超過3億元。

阿隆師辦婚宴，重頭戲就是最豪華的流水席，他替兒子準備的菜色有海鮮大拼盤，龍蝦，鮑魚、現殺鮪魚等多樣生猛海鮮，據了解，一開席就有巨無霸鮪魚表演秀，讓在場賓客可以看到4條大鮪魚新鮮現殺，分成生魚片讓賓客現取享用，另外還有龍蝦鮑魚等豐富還先，飯後還有6層12種水果組成的浮誇水果塔，每桌要價超過2萬元。

6層12種水果組成的浮誇水果塔，讓賓客看了驚呼不已。圖／高閔琳 Minlin KAO

高閔琳也在臉書發文讚嘆，「高雄內門辦桌就是厲害，不怕你吃，就只怕你吃太撐，光看這一盤飯後水果，就知道每一道菜都沒在『青青菜菜』，史上最澎拜的菜色和最甜的水果盤就在這裡！」，她也開玩笑的說，感覺吃完勢必暴增好幾公斤。

網友看到也驚呼，「太呱(誇)張了吧！」、「太澎湃了，南部限定呷粗霸欸，還有煙火可以看」、「高雄的辦桌一定要的」、「水果塔好豐盛喔」、「內門的料理都是很澎湃霸氣」、「好想吃」、「感覺好像在辦演唱會耶」。

阿隆師也表示，這是他一生中參與最重要的婚宴，兒子娶媳婦，當然要拿出百分之兩百的力量，來陪伴兒子一生最重要的時刻，新郎湯貴翔也是白手起家的總舖師，從路邊攤開始經營，如今也已蓋工廠量產桌菜佳餚，而媳婦來頭也不小，是嘉義當地望族，2人可說是門當戶對。 阿隆師辦婚宴，辦桌料理菜色相當驚人，絲毫不馬虎。圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活授權使用 阿隆師辦婚宴，辦桌料理菜色相當驚人，圖為封肉。圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活授權使用 阿隆師辦婚宴，辦桌料理菜色相當驚人，絲毫不馬虎。圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活授權使用 阿隆師辦婚宴，辦桌料理菜色相當驚人，絲毫不馬虎。圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活授權使用 阿隆師辦婚宴，辦桌料理菜色相當驚人，連烤鴨都有。圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活授權使用 阿隆師辦婚宴，辦桌料理菜色相當驚人，圖為古早味羹湯。圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活授權使用

現場還有施放煙火。圖／高閔琳 Minlin KAO

高雄內門知名總鋪師阿隆師娶媳婦，辦桌料理要展現南部辦桌文化誠意。記者劉學聖／攝影