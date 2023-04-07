驚！消基會調查 1台灣品牌黑巧克力 鎘含量超出歐盟標準

近年多標榜食用黑巧力的優點，被視為甜點的黑巧克力，也深受各年齡層消費者的喜愛。消基會今指出，目前國內並無規範黑巧克力的鉛、鎘含量，但過量攝取鉛、鎘會對人體有危害，尤其鉛會導致兒童健康發展，為此消基會年初檢測20件國產、進口巧克力，發現有1件台灣品牌的黑巧克力含鎘量超出歐盟標準，另有1件波蘭產品則是鉛含量過高。

消基會董事長吳榮達指出，相關研究發現可可樹會從土壤中吸收鎘，隨著樹的生長，在可可豆中積累；鉛則是在豆類收穫後進入可可豆中，又隨著豆子在陽光下曝曬數日後，鉛含量增加，據猜測可能是因為豆子上積聚含鉛的灰塵和汙垢。

他進一步說，短期攝取大量「鉛」可能造成腹痛、嘔吐和貧血，長期攝取少量的鉛，則可能導致兒童的認知和智力發展遲緩、甚至中樞神經系統受損，胎兒、嬰兒和幼童是較容易受到鉛毒影響的族群;鎘則是已知的人類致癌物質，長時間暴露可能導致腎臟疾病，還有肺損傷和骨骼脆弱。

吳榮達說，近期美國「消費者報導」公布28件黑巧克力測試結果發現，三分之二產品分別含鉛或鎘，經查國內有7種相同或類似產品。消基會今年初也在雙北的連鎖大賣場、連鎖福利中心、便利商店、品牌門市及網路電商購買20件國產、進口巧克力檢驗，產地包括瑞士、美國、土耳其、馬來西亞、羅馬尼亞、德國、日本、西班牙、義大利、俄羅斯及波蘭各1件，法國2件、比利時2件，以及台灣5件。

消基會檢驗委員會召集人李德仁表示，本次測試20件巧克力，編號15號「巧克優85％巧克力」鉛含量介於0.1到0.15 mg/kg，若一整包90公克吃下肚，鉛的攝取量高達13.5微克，已超過美國食品和藥物管理局關於兒童和育齡婦女膳食鉛暴露的臨時參考水平12.5微克/天的基準。

至於鎘含量，則是台灣製造的編號18號「100％台灣黑巧克力」，鎘含量超過0.8 mg/kg，高於歐盟規範的總乾可可固形物含量≧50％的巧克力限量0.8 mg/kg。另有一件編號16號「100%台灣黑巧克力薄片」，雖然未過歐盟標準，但鎘含量也逼近超標，該巧克力標示也不符法規。