家樂福化身超狂便當店 6款「安心呷」餐盒真銅板價49元還可外送到家

雖然政府普發現金大紅包，但精打細算的民眾還是要精省顧荷包。上一波家樂福與農委會推出的期間限定60元「炸排骨平價幸福餐盒」平價用料又澎湃大受好評，每日都一開賣銷售一空，平均每週賣出12,000個之後，家樂福便當再度平價無極限，化身超狂便當店，宣布即日起推出通路最便宜「銅板價49元」，同樣用料超豐富的「安心呷」餐盒。

家樂福「安心呷」餐盒一口氣推出6款經典小吃供民眾選購，包含炒飯、炒麵、炒米粉、油飯、水餃、紅油炒手，即使銅板價使用食材還是很講究，全部使用台灣出產豬肉、動物福利認證非籠飼雞蛋、國產TAP產銷履歷蔬菜，不僅挑戰比平價還便宜的銅板價，且食材用料豐富還份量夠飽滿。

4月7日家樂福內湖店首波開賣，4月10日起家樂福全台67家量販分店全面正式開賣，為確保食材品質與口感美味，「安心呷」餐盒每日新鮮現做，每日中午11:30～01:30、傍晚17:00～19:00共2波限量上架，售完為止。