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護照沒丟！一家人機場被丟包 品冠旅遊致歉說明始末
網路上鬧得沸沸揚揚一家4口開心出國、卻發生護照被搞丟的烏龍事件，品冠旅遊指出，確實是旅行社的嚴重疏失，因作業人員未發現是4月1日的團體，遲至3月31日才寄出護照，之後緊急追回，並提出旅遊契約的最高賠償，除了每人團費37,800元賠付外，再賠償團費的100%，4人總計賠償302,400元，但消費者尚未接受，此事還在協調中。
據了解，這名消費者在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，她2月與品冠旅行社訂購越南5日遊，3月6日寄出護照、簽證等所需文件，並於3月22日付清所有旅遊費用，並提醒對方4月1日出發當日，勿忘帶證件去機場與她們會合。結果，該名網友一家4口清早到了機場，才發現護照被旅行社搞丟，讓她們連假泡湯，且一家的護照遲未找回，網友掀鍋開罵，甚至懷疑旅行社扣留護照，或被賣至黑市。
記者去電品冠旅遊，業者指出，此事確實是旅行社的疏失，護照本來在3月31日寄出，後發現錯誤緊急追回，昨日也聯繫該名消費者並再度寄出護照，「現在應該在物流途中」，「護照沒有不見，也非扣留。」
業者表示，已於第一時間向消費者致歉，並提出旅遊契約最高的賠償方案，但消費者另提出契約第23條，亦即若旅客在海外被延誤返台，每天須加賠2萬元，「因旅客並未出國，且此契約與之前賠付條款是相抵觸的，目前雙方仍在協調中。」
此外，該名消費者也提出從台北南下高雄參團，旅行社須支付交通及訂房等費用，品冠旅遊指出，這部分只要提出單據，也願意酌情賠償。
護照丟包事件持續在網路發酵，有人認為「太扯」，也有人建議「拿著三十幾萬的賠償金，從越南直升歐洲旅遊也不賴。」
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