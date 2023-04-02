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一張圖看天氣！連假天氣溫暖 北台灣「這天」明顯降溫濕冷

一張圖看天氣！連假天氣溫暖 北台灣「這天」明顯降溫濕冷

聯合報／ 記者胡瑞玲周彥妤／台北即時報導
氣象局表示，4月3日至5日（周一至周三）天氣溫暖，各地多雲到晴，白天高溫大多在26度以上。記者林伯東／攝影
氣象局表示，4月3日至5日（周一至周三）天氣溫暖，各地多雲到晴，白天高溫大多在26度以上。記者林伯東／攝影

今天是清明連假第2天，中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，天氣溫暖穩定，但愈到收假日，天氣逐漸變天、下雨轉涼，明天至5日僅東半部及午後山區有零星雨；6、7日中部以北、東半部及南部山區漸轉雨。中央氣象局提醒，南部降雨仍有限，呼籲大家持續珍惜水資源。

氣象局表示，4月3日至5日（周一至周三）天氣溫暖，各地多雲到晴，白天高溫大多在26度以上，感受溫暖，西半部內陸局部氣溫會更高，僅東半部及午後西半部山區有零星陣雨，周三（5日）鋒面接近，馬祖地區需留意短暫陣雨。

周四、周五鋒面通過及東北季風增強，降雨增、氣溫降。中部以北、東半部短暫陣雨，南部山區局部短暫陣雨，南部平地多雲為主；周四各地氣溫稍下降；周五北台灣降溫較明顯，氣溫約16至21度，中部及花蓮約19至26度，南部及台東約21至29度。鋒面通過時的降雨範圍、時間長度不確定性較大，需留意最新預報資訊。

周六（8日）受到東北季風影響，北台灣較涼，降雨明顯緩和。氣象局表示，鋒面遠離降雨減緩，剩東半部地區及西半部山區有局部雨，北台灣整天仍涼，其他地區早晚稍涼；周日東北季風減弱，氣溫稍回升，僅東半部地區局部雨，其他地區多雲到晴；北台灣白天氣溫稍回升，其他地區感受舒適到溫暖。

氣象局表示，周二至周四馬祖、金門易有濃霧，有搭機需求的民眾請留意航班資訊，周三清晨中部以北也有局部低雲或霧；周二至周四基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海易有長浪，需特別留意；另提醒南部降雨有限，呼籲大家珍惜水資源。

氣象局表示，連假天氣溫暖，收假後轉濕涼。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
氣象局表示，連假天氣溫暖，收假後轉濕涼。圖／截自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

氣象局 連假

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