影／清明連假首日塞爆！蘇花路廊、雪隧都創下車流紀錄
清明連假返鄉祭祖與旅遊人潮，衝擊連假首日交通塞爆。國5雪隧及蘇花路廊的交通流量創下紀錄，蘇花路廊宜蘭往花蓮的南向車流，昨天單日2萬3563輛次車流量，打破蘇花改通車以來的新紀錄，國5雪隧南向交通量為歷史前三高。遊客可能塞怕了，今天狀況好很多，不是很塞。
清明連假首日，國5與蘇花路廊於清晨時段就出現車多壅塞，有人昨天清晨5點多從林口出發，花了將近5個小時，10點到達國5的蘇澳服務區休息，10時半準備上路，想不到蘇花路廊的車流回堵到國5，車子卻開不出去，直到下午1時許才駛出蘇澳服務區；也有民眾抱怨從台北開車到花蓮，塞了7、8個小時，把大家嚇壞了。
根據公路總局第四區養護工程處統計，清明假期第一天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向共2萬3563輛次車流，創下蘇花改通車後的新紀錄；北向花蓮往宜蘭也有5261輛次，比去年清明假期同時期增加約5%。
至於國5部分，高公局指出，昨天國5交通量為3.4百萬車公里，是年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍，雪隧南向交通量創下歷史前3高，很多人塞在紫爆車陣中，走走停停。
今天是清明連續假期第二天，蘇花路廊南下車流於清晨5時陸續湧現，南下交通量每小時維持約800至1000輛，上午蘇花路廊整體車流順暢。
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