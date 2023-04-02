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清明連假首日湧2.3萬輛車 創蘇花改通車最高交通量

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
清明連假第2天，蘇花路廊台9線崇德與和平路段整體交通順暢。圖／警方提供
清明連假第2天，蘇花路廊台9線崇德與和平路段整體交通順暢。圖／警方提供

今年清明連假長達5天，許多人利用長假返鄉掃墓或出遊，公路總局今天公布昨天交通量，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下共承接2萬3563輛交通量，花蓮往宜蘭北向有5261輛，整體交通量較去年清明假期同期增加約5％，是自蘇花改通車以來，創下最高交通量。

昨天蘇花路廊從凌晨1時許湧現南下車流，並在凌晨3時進入高峰，因車潮超過路廊可負荷的流量，蘇花改成為大型停車場，車龍一度回堵至國道5號，就連谷風、觀音隧道內都在塞車，花了快1小時才通過。

公路總局四工處交通管理及控制中心主任陳國正表示，昨天許多民眾自駕返鄉掃墓，蘇花路廊南下2萬3563輛交通量，跟預估的2萬4000輛差不多，應該是蘇花改通車3年以來，最高的交通量，直到晚上7時過後車流量才緩解。

今天是清明連假第2天，蘇花路廊南下車流在清晨5點時湧現後即進入高峰，交通量每小時維持800至1000輛，南下方向累積車流約7948輛，北上則是1020輛，其中，上午6點南下最高量達到每小時1044輛。新城警分局指出，蘇花路廊台9線崇德與和平路段，上午南向車流稍多，交通順暢，行車秩序良好。

公路總局表示，今天蘇花路廊交通狀況較為緩和，全日南下車流約1萬1900輛次，北上9200輛次，呼籲用路人南下往花蓮可多行駛蘇花改路段，非必要勿進入台9丁線。

公路總局依過往連續假期疏運交通趨勢研判，蘇花路廊明起將湧現北返車潮，全日交通量約1萬2500輛次，車多壅塞時段為下午2時至晚間7時，4日全日交通量約1萬5900輛次，車多壅塞時段為上午10時至晚間8時，5日全日交通量約1萬9700輛次，車多壅塞時段為上午10時至晚間10時。

蘇花路廊 蘇花改 花蓮 宜蘭

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