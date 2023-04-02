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高溫上看34度、晴暖至清明 周四晚鋒面雨帶抵達

聯合報／ 記者周彥妤楊德宜／台北即時報導
今天各地多雲時晴，氣溫回升，北部舒適、南部微熱，各地早晚偏涼。本報資料照片
今天各地多雲時晴，氣溫回升，北部舒適、南部微熱，各地早晚偏涼。本報資料照片

今天清明節連假第2天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各地多雲時晴，花東偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，北部舒適、南部微熱，各地早晚偏涼。北部16至27度，中部18至31度，南部19至34度，東部18至31度。

吳德榮表示，明天至周三清明節各地為多雲時晴。氣溫續回升，白天暖熱如夏，北部最高溫可達30度、南部更達35度，早晚仍偏涼。

吳德榮說，下波系統又略調慢，周四白天北台灣雲量漸增，周四晚至周五受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響小。

他說，周六鋒面遠離，天氣好轉為晴時多雲，北部舒適、南部微熱，早晚涼；花東多雲偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮 清明節

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