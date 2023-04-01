連假首日國道北中南全塞爆引民怨 高公局曝原因

清明連假首日國道北、中、南地區皆湧入車潮，多處路段更出現「紫爆」，民眾抱怨宛如大型停車場。高速公路局表示，連假首日車潮確實超出預期，幾乎清晨4、5點就開始出現車潮，原規劃高乘載、匝道儀控等管制措施多實施至中午12點，沒想到下午仍有許多車潮湧入，預計明天連假次日類似情況就會緩解。

高公局表示，今年清明連假交通量確實比去年同期還要高，首日各地天候不佳導致行車視距差，瓶頸路段疏導成效受影響。此外，原預估清明連假掃墓車潮多為上午出發，因此在清晨6點至中午12點有實施高乘載等管制措施，但今天中午過後仍有不少南下車潮湧入，其中也包括上午受管制無法上國道的車輛，像是北部地區湖口至新竹、鶯歌至高原路段較為明顯，國5蘇澳路段則受前往蘇花改車流影響回堵。

高公局也說，今天因各地天候不佳，車禍事故特別多，尤其是上午7點至9點北部地區陸續有零星事故影響車流，下午在國5坪林段也受事故影響回堵。

高公局表示，清明連假首日國道交通歷史最大量在2017年達到126百萬車公里，今天預估全天為124百萬車公里，也接近最大量，其中南向更高達73百萬車公里，明天南向預計為62百萬車公里，較今天緩解。北向高峰則預計在4月3日達66百萬車公里，收假日5日則約為58百萬車公里，建議北返民眾可利用連假最後一天。