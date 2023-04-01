連假首日桃機旅客破10萬人次塞爆！出境創疫後新高
疫後民眾瘋出國，今天為清明連假首日，根據桃園機場公司預報，今天總旅客數達10萬3645人次，其中，出境高達5萬多人次，皆創下疫情後的新高，也達疫情前2019年清明連假首日近7成。此外，今天桃機入境也有3萬多人次、轉機1萬5千多人次，導致機場全天湧入大批旅客。
根據桃園機場公司預報，連假首日桃園機場出入境(含轉機)總旅客數達10萬3645人次，其中出境為5萬1817人次，約為疫情前2019年清明連假首日7萬5千多人次近7成，創下疫情後新高。桃園機場公司表示，清明連假預估旅次高峰在首日及收假日，首日總旅客數也是疫後首次突破10萬人次。
桃園機場今天一早就湧入大批旅客，辦理登機手續櫃台隊伍更是不間斷。據了解，桃園機場昨天連假前一天總旅客數就已突破10萬人次，今天預估更達10萬3千多人次，創下疫後新高。明天到假期結束隔天(4月6日)預估每天總旅客數皆可接近及突破10萬人次，清明疏運期間3月31日至4月6日累計可突破70萬人次旅客。
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