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吃酸菜魚「咬到戒指」以為男友準備求婚 結局反轉餐廳道歉
一名女顧客日前和朋友到台北市信義區一間知名酸菜魚餐廳用餐，吃到一半突然咬到戒指，令眾人嚇了一跳，以為是她男友精心安排的求婚橋段，沒想到店家告知真相後才知道是誤會一場。
女顧客咬到一枚銀色戒指後，一旁朋友紛紛起鬨「這是驚喜嗎？」、「誰要跟妳求婚？」，此時店員察覺不對勁，立刻上前表示「不好意思，我幫你整個換掉好嗎」，事後並告知是餐廳員工在處理食材時不小心掉落的。
據TVBS報導，餐廳業者也針對疏失道歉，「我們都有對員工進行宣導，餐飲業是不能夠戴任何飾品的，後續也會再次監督員工這個部分」，表示當下更換餐點並給予客人免單，已聯絡客人做好補償，承諾負責後續一切的醫療費用，台北市衛生局則回應，依食品衛生規範準則，派人員前往餐廳稽查。
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