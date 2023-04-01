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連假首日返鄉出遊車潮湧現 公路總局公布省道地雷路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供
觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供

今天是清明節連假首日，交通部公路總局說，今天返鄉及出遊車潮湧現，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段），主要省道幹道（台9線蘇花路廊及南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段）及觀光景點聯外道路（北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段）。

公路總局說，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台64線板橋至中和路段、台65線土城銜接國3及泰山銜接國1、台66線楊梅至平鎮、台9線蘇澳新火車站至箕山橋，南部台86線關廟路段、台88線鳳山銜接國5甲。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局說，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7287班次，疏運13萬6844人，疏運人數較111年同期減少4.3%；東部國道客運路線共計行駛1584班次，疏運2萬9671人，疏運人數較111年同期增加2.2%。

銜接國道易壅塞路段。圖／公路總局提供
銜接國道易壅塞路段。圖／公路總局提供
重點路段交通疏導措施。圖／公路總局提供
重點路段交通疏導措施。圖／公路總局提供
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路總局提供
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路總局提供

國道客運 清境農場 淡水

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