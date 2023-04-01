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清明連假首日天氣最糟、4縣市降雨強 氣象局：收假日入夜再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天開始台灣附近水氣減少，溫度也會開始逐漸回升，一直到收假日。本報資料照片
明天開始台灣附近水氣減少，溫度也會開始逐漸回升，一直到收假日。本報資料照片

今天清明連假首日，中央氣象局預報員曾昭誠說，台灣上空有一個明顯的雲系，這波雲系通過台灣的時候就會帶來比較明顯的降雨。降雨比較強的地方有台中、彰化、雲林、南投。北部地區也有一些降雨，雨勢相較沒那麼大。

他說，這波降雨通過時間點是今天白天，今天晚上過後就會趨緩，明天開始台灣附近水氣減少，溫度也會開始逐漸回升，一直到收假日。到了收假日晚上，到了開工的第一天和第二天，台灣也會轉為降雨機率比較高的天氣型態。

曾昭誠表示，今天降雨區域主要集中在中部以北，還有東半部地區，南部山區也有一些零星降雨。南部平地降雨機率相對低一點，主要是多雲的天氣型態。

氣溫部分，他表示，各地低溫20度上下，高溫也受到降雨影響，北部、宜蘭地區白天氣溫20-23度，中南部23-26度左右。南部地區因為沒有下雨的關係，高溫大約30度左右。2日至5日各地平地白天高溫都可能達到25度以上，中南部近山區也可能到30度，天氣相對來多比較溫暖。

曾昭誠說，今天受到華南雲系的影響，水氣比較多，入夜過後到明天白天華南雨區往北抬一點點，台灣受其影響隨之影響，所以水氣明天開始慢慢減少。

他表示，一直到收假當天，白天天氣可能還不錯，入夜過後鋒面慢慢接近，在台灣北部當天晚上降雨機率慢慢增加，到4月6日開始上班第一天鋒面會通過台灣，東北季風也會南下，這時中部以北地區和東半部降雨機率明顯提高。

他說，4月6日、4月7日北部降溫會比較明顯，到20度上下。中南部因為雲量也會增多，溫度也會下降到25度左右。

他說，今天入夜之後中部以北降雨趨緩，到明天開始各地氣溫回升，一直到4月6日鋒面通過、東北季風南下，溫度才會稍微再下降。下周二、下周三因為偏南風的關係，金門、馬祖地區會有起霧的機會，有交通往返需求也要特別留意安排。

未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
今日天氣。圖／氣象局提供
今日天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣趨勢。圖／氣象局提供
未來一周天氣趨勢。圖／氣象局提供

高溫 東北季風 連假 氣象局

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