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氣象局公布4至6月天氣展望 鄭明典：趨勢上是乾熱

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
4-6月雨量預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
4-6月雨量預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

中央氣象局發布季長期天氣展望，4月至6月氣溫預報正常到偏暖、雨量預報為偏少到正常，因5-6月已逐漸進入梅雨期，預報變動性較大。由全球海溫和大氣環流監測資料顯示，目前反聖嬰已結束並回復到正常狀態，預期此正常狀態會持續到夏季。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，趨勢上是乾熱。最新季節預測，梅雨季可預報度低，但是4月有參考性，需要持續關心和追蹤。

「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專說，今天至4月14日未來兩周為天氣變化快的春季形態，受華南雲雨區、鋒面及東北季風影響期間，各地氣溫略降，中部以北及東半部有短暫陣雨。第2周台灣附近水氣減少，降雨以迎風面的東半部及北部為主。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。

氣象局說，3月冷暖變化較快，日夜溫差亦較大，並於上旬、中旬各有一波大陸冷氣團影響；各地大致為穩定天氣，東半部及北部偶有短暫雨，25日至28日因華南雲雨區東移，中部以北、宜蘭及花蓮稍有較大雨勢，南台灣僅有零星降雨。

另外，3月23日在馬祖觀測到今年第一道春雷，玉山站在3月26日降下111-112年冬季的第一場雪。

統計3月氣溫及雨量，各地氣溫以正常為主、偏暖次之，雨量各地大致為偏少雨，台南更僅有雨跡。

氣象局說，展望未來一季4月至6月氣溫預報，動力模式預測台灣位於正常到偏暖之間，統計模式亦認為溫度以正常到偏暖為主。

雨量方面，動力模式預報未來一季台灣及東亞沿岸大致偏乾，菲律賓附近多雨；部份模式認為6月台灣附近有局部偏濕訊號；統計模式預測4至6月的雨量偏少到正常，但5及6月的預報可參考性較低。

全球海溫和大氣環流監測資料顯示，目前反聖嬰已結束並回復到正常狀態，預期正常狀態會持續到夏季。

4月至6月的逐月預報：

4月： 預測上旬為天氣變化快的春季形態，受鋒面、東北季風增強及華南雲雨區影響，影響期間北部及東半部有局部短暫陣雨。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地以「多於」氣候正常值的機會最小。

5月： 氣候上台灣梅雨期開始的時間約為5月中、下旬，當鋒面在台灣附近徘徊時易伴有雷雨，偶有大雨或豪雨發生。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地以「多於」氣候正常值的機會最小。

6月： 氣候上，6月上旬的鋒面系統較活躍，常造成豪大雨；下旬鋒面北抬後，逐漸進入夏天季節。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測各地也以「接近」氣候正常值的機會最大。

今天至4月14日未來兩周為天氣變化快的春季形態，受華南雲雨區、鋒面及東北季風影響期間，各地氣溫略降，中部以北及東半部有短暫陣雨。第2周台灣附近水氣減少，降雨以迎風面的東半部及北部為主。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
今天至4月14日未來兩周為天氣變化快的春季形態，受華南雲雨區、鋒面及東北季風影響期間，各地氣溫略降，中部以北及東半部有短暫陣雨。第2周台灣附近水氣減少，降雨以迎風面的東半部及北部為主。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
4-6月溫度預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
4-6月溫度預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

雨量 氣象局 鄭明典 梅雨

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