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清明連假首日6大地雷路段出爐 國5預計清晨4點湧車流

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估，清明連假期間各地國道將湧現大量旅遊車潮。本報資料照片
高速公路局預估，清明連假期間各地國道將湧現大量旅遊車潮。本報資料照片

今天為清明連假前夕，各地國道傍晚陸續湧現車流，高速公路局預估今天國道全線為105百萬車公里，明天連假首日南向交通量為平日的1.6倍，預估壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化至埔鹽系統、北向圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南向南港系統至頭城，其中國5預計從清晨4點塞到下午4點，車流為平日5倍。

高公局預估，明天北部地區國1北向圓山至大華系統中午前會出現車潮，國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西清晨5、6點至下午2、3點湧現車潮；中部地區國1南向彰化至埔鹽系統、國3快官至霧峰、草屯至民間路段早上9點至下午1、2點會出現車潮；南部地區國1南向大灣至路竹傍晚、國10東向鼎金至燕巢系統接近中午、國1北向鼎金至高科段、國1北向大灣至台南中午前也會有部分車潮、國10西向仁武至左營則為下午3點至晚上8點出現車潮。

高公局表示，西部國道部分，明、後天建議南向用路人上午6時前或中午12時後出發。4月3日至5日中部地區北向用路人建議中午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。國5部分，明、後天南向用路人建議清晨5點前或下午5點後出發。4月2日至5日北向用路人建議上午9點前出發。

在高乘載管制方面，明天上午6點至中午12點，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山各交流道南向入口匝道實施。4月2日至5日，每天下午1點至晚間6點，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施，結束時間視交通狀況機動調整。

車潮 國道

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