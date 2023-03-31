清明節連假明開始 國道好走時段這樣查

明天開始長達5天的清明節連假，高速公路局統計，近年來連續假期國道南向全日交通量排名，前2名均為清明節連假首日；今年清明節連假實施國1、國3首日高乘載管制，另國5實施北向高乘載管制因應旅次特性實施時段提前。

高公局說，研判國5北向車流尖峰時段將分散在連假第2天至第5天。4月2日至5日每天下午實施國5北向高乘載管制，實施時段調整為下午1時至晚上6時。周日車流尖峰時段為下午至夜間、下周一及周二為上午至夜間、下周三收假日為上午至傍晚。

為有效提供雪山隧道尖峰時段的人旅次服務容量，高公局說，連假周日至下周三實施國5北向高乘載管制措施，時間由以往的下午2時至晚上9時提早為下午1時至晚上6時，建議這幾天規畫由東部北向的用路人，利用上午行駛國5，或改走台9線。

今年清明節連假實施時段性匝道封閉措施，國5於南向尖峰時段封閉石碇、坪林南向入口；西部國道於南向尖峰時段封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口，北向尖峰時段封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

清明節連假首日高乘載管制：4月1日，6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道的南向入口匝道。

國道好走時段：

西部國道部分：4月1日至4月2日，南向用路人建議上午6時前或中午12時後出發。4月3日至4月5日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分：4月1日至4月2日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。4月2日至4月5日，北向用路人建議上午9時前出發。

今年清明節連假長達5天，4月1日至4月5日單一費率、每日0~5時國道全線暫停收費，高公局說，近2年清明節連續假期，平均每日肇事件數為102件（民國110年）、134件（民國111年），較平日平均90件約高出1至4成。肇事原因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當所導致。