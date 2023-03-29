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明天別撲空！家樂福進口冷藏蛋30日僅彰化以南店舖有貨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福30日僅有彰化以南27家量販分店會進貨進口冷藏雞蛋，預計到貨4,500盒，僅有700g/12入規格，售價89元。記者黃筱晴／攝影
家樂福30日僅有彰化以南27家量販分店會進貨進口冷藏雞蛋，預計到貨4,500盒，僅有700g/12入規格，售價89元。記者黃筱晴／攝影

農委會引進的進口雞蛋今日起陸續在超市、量販通路上架，家樂福彰化以北40家量販店首批到貨8,000盒冷藏澳洲雞蛋，早上上架1小時內即賣光。家樂福緊急公告，為顧及各地消費者權益，30日僅有彰化以南27家量販分店會進貨，預計到貨4,500盒，僅有700g/12入規格，售價89元。

雖然首批冷藏雞蛋到貨狀況不如預期，但明日家樂福全台246家超市仍會持續上架進口平價洗選蛋，10入裝68元。家樂福量販/超市預計上架後採取每人每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。

北部民眾明天如果想買蛋，愛買量販全台15家分店從3月30日起陸續開賣進口雞蛋，新竹以北門市將開賣產地澳洲的紅殼雞蛋，每盒10入，售價69元；台中、台南門市則是從3月31日起陸續開賣來自美國的白殼蛋，每盒10入，售價68元。

美廉社的進口蛋則是於3月31日於全台門市開賣，每盒10顆裝，售價65～79元不等，每人限購1盒，到貨情形依各門市實際狀況為準。

家樂福30日僅有彰化以南27家量販分店會進貨進口冷藏雞蛋，預計到貨4,500盒，僅有700g/12入規格，售價89元。記者黃筱晴／攝影
家樂福30日僅有彰化以南27家量販分店會進貨進口冷藏雞蛋，預計到貨4,500盒，僅有700g/12入規格，售價89元。記者黃筱晴／攝影

家樂福 雞蛋 彰化

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