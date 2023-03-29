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勞動節3天連假高鐵加開44班次 周五開放購票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵表示，4月28日至5月2日規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開44班次列車。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台灣高鐵表示，4月28日至5月2日規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開44班次列車。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

五一勞動節3天連假，台灣高鐵表示，4月28日至5月2日規畫為期5天疏運，期間加開44班次列車（南下19班、北上25班），總計提供791班次列車的旅運服務，各車次列車將自3月31日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵指出，請旅客多加利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早完成訂位、購票，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵表示，敬請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→ 購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

台灣高鐵公司提醒，旅客搭乘高鐵自進入車站付費區、乘車至出付費區，請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。

勞動節

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