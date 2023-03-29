清明連假高雄哪裡最塞？ 車流預測看這裡

今年清明節假期為4月1日至4月5日，高雄市交通局依歷年車流資料進行預測，市區車多路段與時段，在市區幹道部分以連假第一日（4月1日）總流量最高；旅遊高峰則為連假第一、二日（4月1日、2日），預估流量較一般假日增加約5%到10%，其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計於下午時段車潮最為顯著。

交通局表示，清明連假期間民眾返鄉掃墓及出遊量大，從以往流量資料分析，今年清明連續假期各墓區周圍交通情形，元亨寺以連假第三日（4月3日）人、車流較多；拷潭公墓以連假第一日（4月1日）車潮較為明顯；旗津納骨塔以連假第三日（4月3日）易湧現車潮，預估將比一般假日增加20%至25%車流量；另深水山公墓預估以連假第一日（4月1日）車流最為顯著。

為因應民眾掃墓需求，高雄市殯葬管理處規畫免費接駁車，並於重點路段實施交通管制，交通局提醒民眾預先了解各墓區相關接駁及管制資訊，詳細資訊可至高雄市殯葬管理處網頁「112年清明節為民服務專區」查詢。(https://mso.kcg.gov.tw/ )。

高市各景點熱門旅遊時段，旗津為每日11-18時，西子灣、駁二為每日下午2點到7點，旗山、美濃為每日下午2點到5點。

此外，佛光山（佛陀紀念館）為每日上午9點到12點，壽山動物園為每日上午11點到下午5點。夢時代、SKM park為每日下午2點到6點。義享天地、巨蛋每日下午2點到晚上8點。義大世界每日上午11點到下午5點。

在高速公路周邊幹道，車多時段東向往國道每日9到12點及下午2點到晚上10點。西向往市區每日上午10點到晚上9點。

高雄市連假期間舉辦多場演唱會活動，包含世運主場館、高雄巨蛋及駁二特區，各場館周邊停車不易，請市民朋友多加利用捷運、公車或輕軌等公共運輸前往。