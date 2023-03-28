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全家便利商店推「永續創新大賞」！最高獨得獎金30萬元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店舉辦永續創新大賞，邀請各界青年提出永續解方，有機會獲得最高30萬元獎金。圖／全家便利商店提供
全家便利商店舉辦永續創新大賞，邀請各界青年提出永續解方，有機會獲得最高30萬元獎金。圖／全家便利商店提供

身為最貼近消費者的場域，全家便利商店積極運用通路力量展現社會價值，長期關注聯合國永續發展目標（SDGs），希望打造「公平共好的產銷生態圈」，今年起全家便利商店以「便利永續 你也+1」作為ESG核心精神，邀請利害關係人透過行動實踐永續生活。「全家永續創新大賞」提案競賽即日起至5月31日開放報名，年滿18歲就能組隊參與，提出零售通路的永續解方，未來不僅有機會讓提案內容落地於全家便利商店4,100店執行，成為家喻戶曉的綠色生活提案，更可獲得最高30萬元獎金。

走進街角的全家便利商店，買一瓶鮮乳坊的公平交易鮮奶、搭配即期特價的「友善食光」鮪魚飯糰、攜帶自備的空瓶填裝環保洗衣精、為孩子買一條通過潔淨標章Clean Label認證的少添加匠吐司、結帳時隨手投下零錢捐、臨走前給身心障礙店員一個微笑…這些每天上演在全家便利商店的消費情境，其實就是永續生活的展現。

為創造更多生活場景的永續可能性，全家便利商店首度舉辦「永續創新大賞」提案競賽，即日起至5月31日為初選報名，繳交書面申請資料；6月16日將公布至多15組的隊伍進入複選，於7月中旬以口頭提報方式進行評比；並選出5組隊伍參加決選，每隊提供5萬元測試金，可實際於1～3間全家便利商店店舖進行提案測試；最終選出前3名隊伍，最高可得30萬元獎金，並將有機會讓專案擴大複製於4,100間全家便利商店店舖。

「全家永續創新大賞」徵件即日起自112年5月31日下午5點止，歡迎有志推動永續解方的機構、組織單位、年滿18歲以上青年組隊報名。評審作業將邀請永續領域專家、全家便利商店高階主管，根據需求切合度、零售應用度、提案創意性等標準進行評選，7月底前公布決選結果，9、10月入選團隊可在全家便利商店部分店鋪進行實測。

「全家永續創新大賞」即日起至5月31日開放徵件，有機會獲得最高30萬元獎金。圖／全家便利商店提供
「全家永續創新大賞」即日起至5月31日開放徵件，有機會獲得最高30萬元獎金。圖／全家便利商店提供

便利商店 主管

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