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eTag代扣路邊停車費再增2縣市 路邊停車即查繳也擴大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
遠通電收eTag路邊停車代扣服務再新增花蓮縣、苗栗縣、苗栗市。圖／遠通電收提供
遠通電收eTag路邊停車代扣服務再新增花蓮縣、苗栗縣、苗栗市。圖／遠通電收提供

根據高速公路局統計，2022年例假日平均交通量為100百萬車公里(mvk)，已恢復到2019年疫情爆發前水準，平日交通量90mvk更超過2019年疫情前水準，創下歷年新高。遠通電收表示，因應清明連假車潮，3月28日起eTag路邊停車代扣服務再新增花蓮縣、苗栗縣苗栗市，讓全台16縣市、95%以上路邊停車格都能使用eTag代扣路邊停車費

遠通電收表示，高公局預估清明連假國道將有大量返鄉、出遊車流，往宜蘭、花東地區的國道五號全日交通量甚至可能創歷史新高，連假前夕已新增花蓮縣、苗栗縣苗栗市eTag代扣路邊停車費服務，透過聯名信用卡即可透過uTagGO APP、或至銀行網頁快速申辦eTag智慧停車自動扣繳服務。

花蓮縣政府表示，智慧交通在促進旅運升級中扮演至關重要的作用，不論是提升觀光量能、居住品質，到產業轉型、淨零碳排等，都需要智慧交通的協助，很高興eTag代扣路邊停車費服務能來到花蓮縣，不僅節能減碳，同時省時便利，提升花蓮的交通旅遊體驗。

此外，遠通電收也說，針對非eTag智慧停車的用戶，3月1日uTagGo App已在新竹地區推出路邊停車即查繳，3月28日起也接續在高雄市推出路邊停車即查繳服務，只要打開uTagGo App掃描繳費單條碼或是輸入車號，便能快速繳納、查詢，首次使用行動支付新用戶最高可享6折優惠。

eTag 停車費

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