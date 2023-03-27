出門記得帶傘！北台灣明天仍有涼意 這天起有一波降雨
中央氣象局最新預報指出，今天傍晚開始下雨，持續至明天清晨左右後趨緩，北部地區民眾仍要帶傘，今、明兩日北台灣都有涼意，高溫最多18度至19度，中南部白天高溫則無太大差別，周三中午後，竹苗以南、中部南部平地，有機會看到陽光露臉，到了周四又有一波降雨。
中央氣象局預報員陳伊秀受訪指出，今天傍晚到明天清晨，會有一波華南水氣東移，中部以北、東半部地區會有局部降雨，到明天白天後就會漸趨緩。今、明天都受東北季風影響，明天水氣雖趨緩，但在迎風面的北部、東半部地區、中部山區仍有些許降雨。
她說，到了明天中午到下午，竹苗以南、中部南部平地，雖是多雲天氣，但仍有機會看到陽光露臉。周三東北季風減弱，北台灣高溫回升至22度至23度，北部、東半部仍有局部雨，但量不多，其他地區都是多雲到晴，中部山區則有零星雨。
陳伊秀說，周四又有一波華南雲雨區，這波範圍也在中部以北、東半部地區，目前觀測周四清晨開始下雨，周五清晨就會漸趨緩。
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