午後各地短暫雨 吳德榮：周四第二波春雨 伴雷雨快速通過

今、明兩天東北季風影響，中央氣象局說，北部及東北部天氣較涼；今天華南雲雨區東移，東半部、台南以北地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣上空有短暫空檔，華南另有雲系接近中，北海岸及南台灣有弱降水回波，北海岸有降雨、東半部及中部山區零星飄雨。

他說，今天下半天華南另有雲系移入；各地區轉有局部短暫降雨的機率，中南部較零星；北台灣偏涼、其他地區亦稍涼。北部14至18度，中部15至25度，南部16至30度，東部16至28度。

吳德榮表示，明天雲系漸東移，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部轉多雲時晴；氣溫略升。周三相對空檔；周三各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫明顯回升。

吳德榮說，周四另一波鋒面雨帶通過，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，局部地區有較大雨勢。這波雨帶移動快速，周五白天起至周六空檔再現，各地轉為多雲時晴，氣溫回升。