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影／不只玉山主峰、北峰 排雲山莊也下「三月雪」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山排雲山莊今天上午11時40分也出現降雪，且雪勢不小，排雲山莊外地面、座椅上被薄薄冰雪覆蓋。圖／玉管處提供
玉山排雲山莊今天上午11時40分也出現降雪，且雪勢不小，排雲山莊外地面、座椅上被薄薄冰雪覆蓋。圖／玉管處提供

玉山今天飄下今年初雪，創下設站80年最晚紀錄，而除了玉山主峰、北峰降雪，排雲山莊也在上午11時20分傳出下冰霰，20分鐘後轉為降雪，且雪勢不小，排雲山莊外地面被冰雪覆蓋，玉管處則提醒山友近日留意天氣，注意步道溼滑。

中央氣象局指出，今年冬天玉山遲未降雪，直至今天上午，玉山氣象站通報，玉山主峰及北峰於上午6時40分到7時5分陸續降下冰雹及下雪，截至8時42分降雪持續中，積雪達0.5公分，這也打破玉山測站設站80年來的最晚降雪紀錄。

而在玉山主峰、北峰降雪後，海拔3402公尺的排雲山莊也在上午11時許傳出下雪，玉山國家公園管理處表示，排雲山莊今晨起天氣多為降雨夾帶冰霰，而在上午11時20分又降下冰霰，更在上午11時40分開始轉為降雪。

而因排雲山莊外雪勢不小，山莊外地面、座椅上迅速被冰雪覆蓋，山莊人員也拍下降雪影片，玉管處則提醒山友，近日上山注意要保暖，更要留意天氣變化及步道情況，做好自身風險評估，千萬不要貿然前行，留心步道溼滑，以保自身安全。

至於追雪勝地「合歡山」也有民眾拍影片分享，約在上午8時短暫降冰霰約2分鐘，合歡山松雪樓人員表示，今天當地有明顯雨勢，但氣溫不夠低，不太確定上午是否有短暫下冰霰，大致能確定降雪可能有難度，而目前當地起霧視線不佳。

降雪 冰霰 玉山

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