台捷直航傳好消息 游錫堃透露：7月18日桃園直飛布拉格

捷克眾議院議長艾達莫娃率團來訪，立法院長游錫堃今天陪同參訪宜蘭時說，雙方雖無邦交，彼此卻是相惺相惜的民主同盟；他更透露台捷將開啟直航，7月18日起可以從桃園直接飛布拉格，也可望吸引更多歐洲遊客來台。

值此台宏斷交之際，捷克艾達莫娃議長帶領超過160人訪問團來台，游錫堃說，整個訪問團搭乘兩部飛機，團員有總統辦公室、總理辦公室，還有各部會辦公室代表、地方政府單位，好像是捷克中央政府的縮小版。

他說，捷克對台灣非常友好，自由民主的可貴就在這裡，台捷沒有邦交，就是民主同盟，彼此惺惺相惜，非常感激一、兩年前來台的維特齊前議長，是他破冰開創，現在艾達莫娃議長深耕深化，讓雙方關係更茁壯。

立法院安排參訪金車噶瑪蘭酒廠及國立傳統藝術中心，游錫堃說，7月18日台捷將會有直航，很多人都去過捷克布拉格，布拉格整座城市就是世界文化遺產，非常漂亮，今天安排參訪國立傳統藝術中心，傳藝有台灣非常珍貴的文化資產，所以藉他們參訪看了之後，把傳藝宣傳出去，未來開啟直航，預期會有很多歐洲人來到宜蘭。

游錫堃說，立法院一星期接好幾場外國的國會團，他舉杯用故鄉的噶瑪蘭酒敬大家，這麼好的噶瑪蘭酒在歐洲美國受到喜愛，讓人眼睛為之一亮，噶瑪蘭酒以歐洲技術在台製造，台灣的人民、土地及環境都非常好，台歐合作下，才有這麼好的噶瑪蘭酒，象徵台歐與台捷之間未來應該要有更多合作。