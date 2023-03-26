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陸客禁團令何時解封 王國材：若對岸釋出善意 台灣也會努力
兩岸定期航點恢復，陸客禁團令尚未解除，旅遊業力倡盡速解令。交通部長王國材說，中國近期重新開放人民造訪60多個國家，但不包括台灣，兩岸觀光需要兩岸人民，對岸釋出善意，台灣也會努力促成。
昨天起小三通開放中轉，華信航空今天首航「台北松山-馬祖南竿」。立法院交通委員會今、明兩日赴馬祖考察，王國材上午在台北松山機場受訪。
談到何時重新開放實施3年的陸客禁團令？他表示，昨天迎來今年第100萬名國際觀光客，很歡迎陸客來台；2019年禁自由行、2020年因疫情禁團客，最近中國重新開放人民造訪60多個國家，但不包括台灣，兩岸觀光需要兩岸人民，對岸釋出善意，台灣也會努力促成。
對於有哪些中國航空公司和交通部申請復飛，他則表示，需民航局進一步彙整。
王國材也說，陸客中轉之後，可搭乘華信或立榮航班到台灣觀光，對馬祖觀光有正面影響，他非常看好。
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