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提前掃墓國道今單一費率再7折 清明連假這時間上路最佳

聯合報／ 記者周彥妤楊德宜／台北即時報導
清明節連假國道交通疏導措施。圖／高公局提供
清明節連假國道交通疏導措施。圖／高公局提供

今年清明節連假自4月1日至4月5日共5天，高速公路局說，民眾可利用今天提早掃墓，避開壅塞車潮，今天國道單一費率再7折收費，不實施國5北向高乘載管制。

高速公路局說，預期今天國道容易壅塞路段有國1北上西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北上竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、關西-大溪；國5北上宜蘭-坪林、國6舊正-霧峰系統、國10鼎金系統-燕巢系統。

目前國道南向已出現車多壅塞情形，包括國1中壢-竹北、國3鶯歌系統-龍潭，時速都低於40公里。

高公局說，自民國103年起於清明節連假前的周休實施通行費率優惠措施，以鼓勵民眾提前掃墓分流，避免過度集中於清明節連假，經試算小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元。至於短途（每日行駛里程在42公里以下）用路人費用略有增加，短途用路人可改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

高公局表示，今天不實施國5北向高乘載管制，但仍會視國5北向實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制，及大客車通行路肩與主線儀控措施。

至於即將到來的清明連續假期，高公局說，預估交通量為110至124百萬車公里；其中首日南向可達73百萬車公里，為平日的1.6倍，接近歷史最大量。

高公局檢視歷年清明節連續假期交通狀況，研判清明節連續假期以掃墓、返鄉及旅遊旅次為主，假期首兩日以南向車流為主，末三日以北向車流為主。

清明連假長達5天，高公局說，西部國道部分：4月1日至4月2日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。4月3日至4月5日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分：4月1日至4月2日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。4月2日至4月5日，北向用路人建議上午9時前出發。高公局預測收假日雙向交通量為假期間最低，建議國道用路人可多利用收假日行駛，車流適度分散，就能減少塞車。

清明節連假國道收費措施。圖／高公局提供
清明節連假國道收費措施。圖／高公局提供

國道 清明節 塞車

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