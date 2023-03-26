影／玉山上午7時5分終於降雪 創設站80年最晚紀錄

東北季風及華南雲雨區影響，水氣充沛， 玉山 終於 降雪 。中央 氣象局 說，玉山今天上午6時40分下了冰珠，接著上午7時5分降雪至7時15分。

今年冬天玉山遲未降雪，打破玉山測站設站80年來的最晚降雪紀錄，紀錄終於在今天止步。氣象局預報中心主任陳怡良表示，今年冬天全台平均氣溫接近氣候正常值，唯獨玉山高於平均氣候值約2.9度，也是史上第三暖的冬季。

根據氣象局觀測，玉山上一次這麼晚降雪，是在2019年的1月21日降雪，今年冬天玉山已創下設站以來的最晚紀錄。