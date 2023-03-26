影／玉山上午7時5分終於降雪 創設站80年最晚紀錄
東北季風及華南雲雨區影響，水氣充沛，玉山終於降雪。中央氣象局說，玉山今天上午6時40分下了冰珠，接著上午7時5分降雪至7時15分。
今年冬天玉山遲未降雪，打破玉山測站設站80年來的最晚降雪紀錄，紀錄終於在今天止步。氣象局預報中心主任陳怡良表示，今年冬天全台平均氣溫接近氣候正常值，唯獨玉山高於平均氣候值約2.9度，也是史上第三暖的冬季。
根據氣象局觀測，玉山上一次這麼晚降雪，是在2019年的1月21日降雪，今年冬天玉山已創下設站以來的最晚紀錄。
今、明兩天東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣較涼；東半部、台南以北地區及金門、馬祖、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。
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