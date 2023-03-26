13縣市大雨特報 吳德榮：周四又一波鋒面雨帶

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布13縣市大雨特報，今天中部以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面雨帶正在影響台灣，伴隨帶狀降水回波，其中仍有閃電現象；其所帶來的降雨，愈往南雨量愈少，中南部旱象未能獲得紓解。

吳德榮表示，今天鋒面雨帶影響；中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；北台灣明顯偏涼，其他地區稍轉涼。北部14至18度，中部17至23度，南部18至28度，東部17至27度。

他說，明天鋒面雨帶稍減弱；各地區仍有局部短暫陣雨的機率；氣溫微升，北台灣仍偏涼、其他地區亦稍涼。

吳德榮說，周二、周三鋒面雨帶遠離，相對空檔；周二北部、東半部仍有局部陣雨，中南部局部短暫雨之後、轉為多雲時晴；氣溫略升。周三各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫明顯回升。