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澎湖海上花火節4月20日登場！今年很「迪士尼」縣長盼衝破120萬人
今年適逢迪士尼100周年，澎湖縣長陳光復今宣布，4月20日登場的澎湖國際海上花火節將結合迪士尼百年慶典推出無人機燈光秀，千載難逢，觀光人次希望衝破120萬。
陳光復表示，今年澎湖國際海上花火節開幕、閉幕安排700台無人機演繹迪士尼主題，並加碼200台演出澎湖主題無人機秀，且提高煙火規格，總計超過200種花火變化，歷年最精采。今年也首度規劃4月13日試放場及3場離島場，嘉惠地方鄉親和遊客，「澎湖準備好了，請大家拭目以待」。
澎湖縣旅遊處表示，今年花火節除煙火秀和迪士尼主題無人機秀，還有迪士尼主題系列商品、集章活動、花火電影院等，現場消費滿額還可摸彩，送出機票、船票、五星級飯店住宿券、3C產品等豐富獎項。
舞台表演邀到蕭秉治、呂思緯、柏霖、陳忻玥、張語噥、關詩敏、李唯楓、白安、唐儷、向蕙玲、謝金晶、曹雅雯、魏嘉瑩等人氣歌手跨海輪番登場，「虹橋表演show」也徵選全台各地優秀表演團體及優質樂團，為花火節助陣。
陳光復表示，國際海上花火節展期至6月29日，因應觀光人潮，縣府協請航空公司增加班機及加大機型、船運公司增加航班，每日運載量可望達6000人次；延續花火節熱潮，也將推出澎湖國際燈光藝術節、軍事主題旅遊、美食節等，讓澎湖成為四季觀光好所在。
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