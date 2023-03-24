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明北部轉涼出門帶傘！周日全台有雨 回暖時間曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天東北季風增強、華南雲雨區逐漸東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照
明天東北季風增強、華南雲雨區逐漸東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。本報資料照

中央氣象局表示，明天東北季風增強、華南雲雨區逐漸東移，北部及東北部地區天氣轉涼，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。下周日、周一全台各地都有降雨機會，中部以北雨勢較強。下周二起東北季風減弱，各地回溫，僅剩東半部及北部地區飄小雨。

氣象預報員廖經翔指出，明天北部及東北部地區天氣轉涼，北部地區約18至21度、宜蘭約18至23度，平均約下降3到5度，中部地區約21至28度、南部地區約21至28度；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢較強。

廖經翔表示，下周日、周一東北季風持續影響，雨區擴大至全台有雨，台南以北、東半部地區及南部山區有較大雨勢，高屏地區則為短暫陣雨。周一晚間起水氣就會逐漸減少，周二東北季風減弱，各地氣溫回升，周二、周三僅剩東半部及北部地區飄小雨，其他地區為多雲到晴。

他也說，中南部地區全年水氣以梅雨及颱風佔9成，若要緩解旱象，預估這波春雨幫助不大。

東北季風 氣象局

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