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全台紫藤花地圖出爐！紫色瀑布就在這些地方

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
全台紫藤花地圖出爐！紫色瀑布就在這些地方 圖片來源/unsplash
全台紫藤花地圖出爐！紫色瀑布就在這些地方 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】


《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「紫藤花」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台8大紫藤花景點有哪些。

隨著櫻花季接近尾聲，紫藤花的季節也慢慢到來，成片的紫色花海宛如瀑布般傾瀉而下，也是不容錯過的美麗風景及拍照地點，十分地浪漫，不管是情侶、家人、朋友或是自己前去觀賞都很適合，就讓我們來看看網友都去哪裡追逐這壯麗的紫色風暴吧！

咖啡園、頂湖小鎮可邊吃美食邊賞花 到瑞里搭配賞螢行程度過美好週末！

全台8大紫藤花景點 網路討論聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
全台8大紫藤花景點 網路討論聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 紫藤花咖啡園

紫藤花咖啡園位於新北市淡水，每年只有在花期時才會營業，每年吸引許多遊客前往，就算在尚未營業的期間，也有眾多網友持續關注相關開花時間訊息，並表示「期待開花時也是好天氣」、「每一年都有去一次」，表達自己的喜愛及對於紫藤花開花的期待。

NO2. 瑞里紫藤花季

瑞里位於嘉義，每年在紫藤花季時有多達三十多處景點可以捕捉到壯觀的紫色瀑布，除此之外，也能在賞花的同時遊覽寧靜的山間，以及參加其他當地的活動，非常適合在此地度過悠閒的週末。

NO3. 武陵農場

武陵農場在一年四季都有不同的花可賞，而在三月下旬開始的這段時間便是屬於紫藤花的季節，尤其園區內有台灣少見的白藤，以及在花園門口設置了夜藤的景觀，讓遊客全天都能觀賞到紫藤的美，十分受到歡迎。

NO4. 頂湖小鎮

「頂湖小鎮是位於陽明山的一間餐廳，在用餐的同時抬頭就可以看到成片的紫藤花，相當受到民眾歡迎，因此有網友熱心提醒道「週休連假餐廳經常性客滿，要來用餐賞花的話，要事先訂位」以免撲空。

NO5. 大湖紀念公園

最後是位於桃園龜山的大湖紀念公園，是適合家庭踏青、郊遊的好地方，也有許多網友在社群上分享自己捕捉到的花開盛況，不時提供最新的花況消息給有意前往的民眾。另外，交通方式也十分方便，搭乘捷運再步行一段路便可到達，就算不駕車前往也沒有問題！

看到這麼多能找到紫藤花美景的地方，你是不是也很心動呢？不方趁著週末與親朋好友一起前去觀賞這些動人的景色、創造美好的回憶吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「紫藤花地圖」相關討論則數。
觀測期間：2022/03/01~2023/03/08，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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