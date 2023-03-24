名單出爐！大苑子芒果季搶鮮開跑 61間限店門市搶先喝

「大苑子愛文芒果季」終於登場，即起推出夏季熱銷飲品「愛文芒果冰沙」以及「愛文翡翠」，成為今年全台第一家開賣新鮮愛文芒果冰沙的手搖飲品牌。即日起於全台61間限定門市銷售。

嚴選屏東枋山、枋寮新鮮愛文芒果，因當地特有的落山風，種出的愛文芒果風味濃郁，水分充沛，口感細緻，加上大苑子秉持「今鮮採、明日吃」的理念，致力提供顧客品嘗最新鮮的水果飲品，因此初夏時節的愛文芒果冰沙年年熱銷。

消暑必喝「愛文芒果冰沙」以真材實料愛文芒果果肉新鮮現打，自然熟的濃郁芒果香，與清爽冰沙完美結合，正是解渴的最佳選擇；喜歡茶香滋味可來一杯「愛文翡翠」，清香甘醇的茉莉綠茶與新鮮芒果完美融合，尾韻帶出獨特甘醇茶香，清新怡人。

●搶鮮販售門市

北部 三重五華店、三峽和平店、土城中央店、土城延和店、士林文林店、台北天母店、台北景美店、市府夢想店、永和樂華店、林口長庚店、新竹中正店、新竹北大店、新竹南大店、新竹清大店、新竹園區店、新竹新豐店、新莊富國店、竹北三民店、竹北六家店 中部 大雅學府店、太平樹孝店、台中一中店、台中世貿店、台中忠孝店、台中昌平店、台中南屯店、台中黎明店、西屯中科店、沙鹿靜宜店、虎尾中正店、清水店、逢甲福星店、彰美店、靜修店、豐原三民店、霧峰店、斗六站前店、西螺店、秀水店、和美鹿和店、南門店、埔里店、神岡中山店、惠來店、溪湖店、彰化大埔店、豐原南陽店 南部 台南東寧店、台南青年店、台南崇德店、左營大店、安南和順店、成大勝利店、佳里延平店、高雄六合店、高雄文化店、高雄後昌店、高雄瑞隆店、新市店、楠梓藍昌店、鳳山中山店