春雨要來了 賈新興：將有兩波 可望持續至4月14日前後

全民期待普降甘霖解除旱象。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，將有兩波春雨影響，第一波是26日周日至27日下周一，第二波自30日下周四至31日下周五清晨。展期資料顯示，春雨有望持續至4月14日前後。

他說，明天彰化以北及宜花有局部雨，彰化以北留意雷擊和強陣風。周日至下周一受春雨鋒面影響各地有雨，下周二新竹以北及宜花有雨，下周三東北角、宜花及山區有雨。

賈新興表示，下周四至下周五清晨彰化以北、高屏及宜花東有雨，下周四傍晚起留意雷擊和強陣風，4月1日至2日午後嘉義以北及宜花東有局部雨。

他說，展期資料顯示，春雨有望持續至4月14日前後，之後至5月20日之間的不利降雨環境。民眾務必節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。