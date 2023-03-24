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影／武陵農場粉紅桃花登場 3月底至4月初最盛

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供

台中市和平區櫻花季進入尾聲，春來桃花正接力盛開。武陵農場桃樹面積達5.8公頃，現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期，歡迎民眾上山感受「人面桃花相映紅」，一睹桃花風情萬種的風采。

武陵農場副場長胡發韜表示，農場桃花花期預估從3月下旬至4月上旬，尤其是春分到清明時節連續假期是最佳桃花賞花期，春遊賞桃花最當令，此時正值農場桃花一路繽紛綻放。

胡發韜推薦，武陵農場的「藤花園」與「桃子園」附近周邊桃花最多最密，是賞桃花最推薦秘境，無數棵桃花盛放，造就成片粉紅花海，令人目眩神迷。

桃花花語就代表愛情，是擁有美好愛情、愛情好運的祝福，人們常說「桃花運」、「招桃花」，就是認為桃花帶來愛情的機遇，彷彿有桃花加持祝福，愛情很快就能來臨，想增加異性緣的單身男女不彷來農場「招桃花」增加愛情好運氣。

這些浪漫粉紅色的水蜜桃桃花在7、8月陸續成熟結果纍纍，蛻變成鮮嫰欲滴、香甜多汁又可口的水蜜桃，品種包括：黃金桃、長澤、玉板、阿布及中津等多種，尤其是國內少見的特殊品種黃金桃，果肉金黃、鮮嫩欲滴，芳香甘甜是水蜜桃中的極品。

武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場現值粉紅色系桃花盛開，農場預估3月下旬到4月上旬為最佳賞花期。圖／武陵農場提供

愛情 武陵農場 粉紅色

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