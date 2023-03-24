高溫上看37度爆熱 吳德榮：明天春雷乍響 降雨由北往中部擴展

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天仍受南方氣團影響，全台大多晴時多雲，白天暖如夏，各地區的最高氣溫仍在31度至37度左右。金、馬易有濃霧。

他說，今天午後北部山區因大氣不穩定有雲層發展，北台灣部分地區有小範圍零星短暫降雨的機率。北部17至31度，中部17至34度，南部16至37度，東部19至35度。

吳德榮表示，明天至下周一鋒面影響；明天降雨由北部逐漸往中部擴展，南部地區亦將轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞春雷乍響的機率；北台灣氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降。

他說，周日、下周一中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率，周日北偏涼、其他地區稍轉涼，下周一各地氣溫略升。

吳德榮說，下周二、周三鋒面雨帶遠離，東半部有局部短暫雨；下周二北部雨後多雲、中南部多雲時晴，下周三西半部多雲時晴；各地氣溫續升。下周四至周六鋒面雨帶再度移入，北部、東半部降雨較明顯。模式末期的模擬有較大的不確定性，各國模式皆不斷調整，應持續觀察。