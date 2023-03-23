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限時無限次運費5折！pandago即時快遞這8縣市搶先推出 拚年底全台上線

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
pandago推出4月底前限時無限次運費5折優惠。圖／foodpanda提供
pandago推出4月底前限時無限次運費5折優惠。圖／foodpanda提供

不只美食、生鮮雜貨幫你送，看準每年5千萬件快物流商機，foodpanda宣布即日起正式於六都及新竹地區推出C2C的即時快遞服務「pandago」，主打免另外下載App、媒合時間超快平均只要5分鐘，以及單件計費免預先儲值的便利性，滿足一般民眾各種商務快遞、生活救急，還有各種代取、代送服務的需求。pandago服務基本每單運費85元起，即日起至4月30日期間，輸入優惠碼「送啦」即可享限時無限次5折優惠。foodpanda表示，目標今年底前將pandago服務拓展至全台本島各縣市。

pandago即時快遞其實從2021年起就推出B2C的服務，為包含家樂福家速配、全聯小時達、麥當勞、肯德基、全家便利商店等知名企業提供即時配送的服務。看好快物流市場規模只會持續擴大的潛力，foodpanda今宣布pandago正式進軍C2C消費市場，首波於臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市及新竹縣市全面上線，透過原本美食外送累積的大數據分析、AI系統自動運算、及10萬名外送夥伴構成強大配送網絡。

pandago可運送的範圍約5～7公里的距離，平均30分鐘即可送達，基本每單運費85元起，超過1公里按里程級距加價，實際以App輸入地址後預估的距離與價格為準。而pandago與其他快遞服務相比，因為在7縣市擁有高達10萬名外送夥伴，平均媒合時間僅需5分鐘，臨時忘記帶什麼東西都能立刻幫忙送，另外，pandago服務整合在原本foodpanda裡不用另外下載App，而且不用預先儲值，也是吸引一般民眾使用的最大優勢。

不用另外下載App，foodpanda一次包辦美食外送、生鮮雜貨、內用優惠到即時快遞，提供消費者一站式體驗。圖／foodpanda提供
不用另外下載App，foodpanda一次包辦美食外送、生鮮雜貨、內用優惠到即時快遞，提供消費者一站式體驗。圖／foodpanda提供
foodpanda營運總監秦宇（右）及家樂福電子商務協理陳致傑（左）共同宣布透過pandago合作可助攻家速配完成商品運送的最後一哩路。圖／foodpanda提供
foodpanda營運總監秦宇（右）及家樂福電子商務協理陳致傑（左）共同宣布透過pandago合作可助攻家速配完成商品運送的最後一哩路。圖／foodpanda提供
foodpanda App新增pandago服務，輸入取件、送件地址，即可快速媒合外送夥伴幫你送。功能記者黃筱晴／攝影
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