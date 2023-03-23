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5日快閃！義大世界全包式體驗限量27折、2大2小4,999元
南台灣度假勝地義大世界園區內的義大皇家酒店，於3月27日至3月31日推出限時5天的快閃訂房活動，預訂一泊一食加遊樂園門票的「向百業致敬」住房專案，並於4月29日或30日入住，即享假日免加價，入住雅緻家庭房一晚，含兩位成人及兩位兒童的自助式早餐與義大遊樂世界門票，全包式套裝內容特價4,999元。
結合住宿、遊樂園、購物廣場一站式度假的義大皇家酒店，即日起至5月31日推出「向百業致敬」住房專案，周日至周五平日住宿12坪大、附有兩張雙人床的雅緻家庭房一晚，含兩位成人及兩位12歲以下兒童的自助式早餐，再加義大遊樂世界門票成人票及學童票各兩張，全包式套裝內容，原定價一萬八千多元，專案27折、4,999元，周六入住每房每晚須另加1,000元(兒童清明連假不適用)。
此外，飯店還推出專屬勞動節的加碼優惠，原4月29、30日入住每房每晚須另加1,500元，只要在3月27至31日訂房即免收假日加價費，限時5天，每日限量10間。
義大世界位於高雄，園區內的義大皇家酒店設施包括室內水療池、戶外戲水池、三溫暖、兒童遊戲室、健身房等，鄰近還有義大遊樂世界與義大世界購物廣場，食宿玩樂可一次滿足。相關資訊可洽：07-656-8158或可查官網。
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