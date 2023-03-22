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寶可夢加傲樂全新Rush系列華麗登場 2連擊新招大進化 體驗會試玩送限量卡匣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
藝人黃豪平也是寶可夢加傲樂死忠玩家，現場分享對遊戲的熱愛並與小玩家PK互動。記者吳致碩／攝影
藝人黃豪平也是寶可夢加傲樂死忠玩家，現場分享對遊戲的熱愛並與小玩家PK互動。記者吳致碩／攝影

在台上市僅1年多，在全台包含離島快速拓點超過750處、累積超過10萬名以上玩家，更創下5,000萬張以上的卡匣銷售的《Pokémon Ga-Olé寶可夢加傲樂》卡片遊戲機台，宣布3月23日正式推出全新改版的「Rush系列」新款遊戲卡匣。為慶祝新系列上市，即日起至3月26日於三創生活園區1樓「十二立方」舉辦遊戲體驗會，現場除了有大型皮卡丘氣球讓喜愛寶可夢的粉絲拍照打卡，會場更同步設置了多達20台以上的機台，活動期間憑每日上午發放的體驗券參加機台遊玩體驗，就可獲得限量Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」，現場加入「SEGA Taiwan卡片遊戲」Facebook粉絲專頁還有機會獲得「噴火龍」活動卡匣。

「Rush系列」最大特色是導入全新遊玩機能「雙重衝鋒」，超夢、索爾迦雷歐、露奈雅拉等可使用「雙重衝鋒」的強力加傲樂卡匣也將於遊戲中登場，在對戰中可接連使出2種不同的招式，強度帥氣兩者兼備。而從「Rush 1彈」開始，妙蛙花、噴火龍、水箭龜等可使用「衝鋒連擊」的等級4卡匣也將陸續登場，玩家在對戰中將特定2張卡匣一同使用並成功發動「衝鋒連擊機會」，2隻寶可夢將進行連擊，帶給對手強大的傷害。

本次Rush系列的另一大亮點還有等級5卡匣的卡面新增了寶可夢加傲樂官方獨創的全新雷射光點閃亮設計，仔細看其圖騰更代表了寶可夢屬性，非常有巧思。幸運的玩家，還有機會獲得特殊版紅色「Lucky卡匣」，且自Rush 1彈起，數量大幅從2種新增至7種，玩家幸運獲得強力卡匣的機會也大幅提高。

隨著設置機台的店鋪數越來越多，官方更貼心建立台灣的「寶可夢加傲樂機台設置據點地圖」，玩家只要打開地圖，便可隨時隨地查詢距離自己最近的機台遊玩地點。代理商世雅育樂也預告，將於今年5、6月分別於中南部舉辦「達克萊伊杯」戰鬥積分挑戰賽，北部以外的玩家有更方便的交流場域。

自Rush 1彈起，特殊版紅色「Lucky卡匣」從原本的2種大幅增加至7種。記者吳致碩／攝影
自Rush 1彈起，特殊版紅色「Lucky卡匣」從原本的2種大幅增加至7種。記者吳致碩／攝影
三創生活園區體驗會場設置了多達20台以上的寶可夢加傲樂機台，邀請玩家搶先體驗最新的遊戲內容。記者吳致碩／攝影
三創生活園區體驗會場設置了多達20台以上的寶可夢加傲樂機台，邀請玩家搶先體驗最新的遊戲內容。記者吳致碩／攝影
活動期間憑體驗券參加機台遊玩體驗就可以獲得限量Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」。記者吳致碩／攝影
活動期間憑體驗券參加機台遊玩體驗就可以獲得限量Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」。記者吳致碩／攝影
即日起至3月26日於三創生活園區1樓「十二立方」舉辦遊戲體驗會，活動開跑前已聚集大批玩家排隊。記者黃筱晴／攝影
即日起至3月26日於三創生活園區1樓「十二立方」舉辦遊戲體驗會，活動開跑前已聚集大批玩家排隊。記者黃筱晴／攝影
寶可夢加傲樂全新系列Rush 1彈導入全新遊玩機能「衝鋒連擊」。記者吳致碩／攝影
寶可夢加傲樂全新系列Rush 1彈導入全新遊玩機能「衝鋒連擊」。記者吳致碩／攝影
體驗會期間現場準備了大型皮卡丘氣球邀請喜愛寶可夢的粉絲拍照打卡。記者吳致碩／攝影
體驗會期間現場準備了大型皮卡丘氣球邀請喜愛寶可夢的粉絲拍照打卡。記者吳致碩／攝影

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