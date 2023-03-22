寶可夢加傲樂全新Rush系列華麗登場 2連擊新招大進化 體驗會試玩送限量卡匣

在台上市僅1年多，在全台包含離島快速拓點超過750處、累積超過10萬名以上玩家，更創下5,000萬張以上的卡匣銷售的《Pokémon Ga-Olé寶可夢加傲樂》卡片遊戲機台，宣布3月23日正式推出全新改版的「Rush系列」新款遊戲卡匣。為慶祝新系列上市，即日起至3月26日於三創生活園區1樓「十二立方」舉辦遊戲體驗會，現場除了有大型皮卡丘氣球讓喜愛寶可夢的粉絲拍照打卡，會場更同步設置了多達20台以上的機台，活動期間憑每日上午發放的體驗券參加機台遊玩體驗，就可獲得限量Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」，現場加入「SEGA Taiwan卡片遊戲」Facebook粉絲專頁還有機會獲得「噴火龍」活動卡匣。

「Rush系列」最大特色是導入全新遊玩機能「雙重衝鋒」，超夢、索爾迦雷歐、露奈雅拉等可使用「雙重衝鋒」的強力加傲樂卡匣也將於遊戲中登場，在對戰中可接連使出2種不同的招式，強度帥氣兩者兼備。而從「Rush 1彈」開始，妙蛙花、噴火龍、水箭龜等可使用「衝鋒連擊」的等級4卡匣也將陸續登場，玩家在對戰中將特定2張卡匣一同使用並成功發動「衝鋒連擊機會」，2隻寶可夢將進行連擊，帶給對手強大的傷害。

本次Rush系列的另一大亮點還有等級5卡匣的卡面新增了寶可夢加傲樂官方獨創的全新雷射光點閃亮設計，仔細看其圖騰更代表了寶可夢屬性，非常有巧思。幸運的玩家，還有機會獲得特殊版紅色「Lucky卡匣」，且自Rush 1彈起，數量大幅從2種新增至7種，玩家幸運獲得強力卡匣的機會也大幅提高。