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今天起熱得像夏天 吳德榮：周六有望聽見「春雷乍響」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，今天到周五暖熱如夏，周六有望聽見「春雷乍響」。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，今天到周五暖熱如夏，周六有望聽見「春雷乍響」。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

今天全台大都晴時多雲，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，從今天到周五，白天暖熱如夏、早晚稍涼，各地高溫將升至32度至36度，台東及花東縱谷逾36度。周六起，北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降；中部以北部分地區，有聽聞「春雷乍響」機率。

吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天清晨台灣附近雲層稀疏，無降水回波，各地無降雨；金門有濃霧。今晨氣溫又較昨晨回升，截至上午4時53分，各地區平地最低氣溫：北部（基隆七堵區）18.1度，中部（嘉義東區）19.1度，南部（高雄內門區）18.9度，東部（花蓮壽豐鄉）18.5度。

吳德榮說，今天至周五受南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天「暖熱如夏」、早晚稍涼，各地區最高氣溫將升至32度至36度；台東及花東縱谷因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至36度以上。明起西半部清晨及金馬易有霧。今日各地區平地氣溫：北部18至32度，中部19至35度，南部19至36度，東部18至36度。

到了周六、下周日，他指出，受鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部亦有局部短暫陣雨；週六中部以北部分地區，有聽聞「春雷乍響」的機率。北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮說，下周一起（27日至31日)，鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶，偶有觸及台灣機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小；由於是第6至10天降雨的時空分布，已超出模式準確模擬的理論極限，且各國模式亦不斷調整，應持續觀察。

另外，中央氣象局今天凌晨1時50分、4時40分發布濃霧特報指出，今天馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，金門出現能見度不足200公尺現象。

吳德榮 高溫 氣象局

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