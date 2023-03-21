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今天起氣溫升 吳德榮：周五前熱如夏、周六轉濕涼

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
吳德榮說，今天氣溫漸升，白天漸熱、早晚涼日夜溫差大；明天起至周五，全台暖熱如夏。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
吳德榮說，今天氣溫漸升，白天漸熱、早晚涼日夜溫差大；明天起至周五，全台暖熱如夏。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，今天氣溫漸升，白天漸熱、早晚涼日夜溫差大；明天起至周五，全台大都晴時多雲，暖熱如夏，最高溫升至32度至35度；周六起鋒面不穩定，北部、東半部局部陣雨，中部有局部短暫陣雨機率，北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨中部以北有中高雲通過，伴隨降水回波很弱，主要的還是在東半部海面；各地無降雨，馬祖有濃霧。

他表示，今晨氣溫較昨晨略升，截至上午4時53分，各地區平地最低氣溫：北部（基隆七堵區）16.1度，中部（嘉義東區）18.1度，南部（高雄內門區）17.6度，東部（花蓮壽豐鄉）17.3度。

吳德榮說，今天至周五南方氣團持續增強；今天西半部晴時多雲，東半部多雲時晴、偶有局部零星飄雨；白天漸熱、早晚涼，日夜溫差大。今日各地區平地氣溫：北部16度至29度，中部18度至32度，南部18度至34度，東部17度至33度。

明天至周五全台大都晴時多雲，「暖熱如夏」，各地區最高氣溫將升至32度至35度，台東及花東縱谷因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至35度以上；西半部清晨及金馬易有霧。

吳德榮提到，周六25日、下周日26日鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部亦有局部短暫陣雨機率；北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

下周一起（27日至30日)，鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小；吳德榮也強調，由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布，有很大的「不確定」，各國模式亦不斷調整，推論降雨量對各地區有何貢獻？乃屬過度臆測，應持續觀察。

另外，中央氣象局今天上午3時30分也發布濃霧特報指出，今天馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖出現能見度不足200公尺現象。

馬祖 吳德榮

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