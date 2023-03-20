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周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

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周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
氣象局說，周三最熱飆35度，周六北台灣又驟降10度，南部山區可能下雨。圖／本報資料照片
氣象局說，周三最熱飆35度，周六北台灣又驟降10度，南部山區可能下雨。圖／本報資料照片

中央氣象局表示，後天、周三將是本周最熱一天，部分近山區或河谷有近35度高溫；周六東北季風增強，北台灣高溫驟降10度，降雨範圍擴大，中部以北、東半部、南部山區可能下雨。

中央氣象局今天晚間在「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁指出，今天清晨北方海面有水氣通過，北部地區雲多且偶有零星飄雨，白天起風向轉偏東風到東南風，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星降雨；北部及宜蘭、花蓮白天高溫明顯回升，約在26度左右，其他地區則可以來到27至31度，尤其在南部近山區有32、33度左右高溫，至於各地早晚低溫約17至20度。

氣象局表示，明天（21日）環境風向轉為溫暖的偏南風到西南風，各地高溫會比今天更高，北部及東半部可達28到30度，中南部則落在30到32度之間，局部地區甚至有機會出現33、34度，白天各地有夏天的感覺，至於各地早晚低溫約19至21度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化；天氣方面，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星降雨。

氣象局說，明晚起新竹、苗栗、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及馬祖地區易有較強陣風；馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

根據環保署空氣品質預報資訊，21日環境風場為偏南風至西南風，高屏空品區位於迎風面，擴散條件轉佳，雲嘉南以北空品區位下風處，清晨至上午污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

氣象局表示，周三、22日偏南風到西南風帶來溫暖的空氣，各地最高最低溫再進一步上升，白天各地有夏天的感覺，部分近山區或河谷有接近35度的高溫；各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫陣雨。

周四及周五，台灣北方遠海有鋒面通過，水氣稍增，東北部及東部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，白天高溫稍降，其他地區維持多雲到晴的天氣。

周六至下週一（25日至27日)東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，加上華南雲雨區東移帶來水氣，各地降雨機率提高，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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