世界一次盡收眼底 來去東南亞最美「花園城市」新加坡

疫情趨緩、國門大開，突然好想衝一波海外國度，但如果沒有辦法一次走遍全世界，不妨走一趟東南亞最繁華的國度「新加坡」，多元種族與琳琅滿目的文化融合，彷彿就像走進小小世界的縮影，走著看著，瞬間就把世界美景盡收眼底。

Edible Garden City的城市農場也種植各種植物。記者許晉榮／攝影 花穹（Flower Dome）世界裡，可以看見各種植物。記者許晉榮／攝影

由新加坡島及63個島嶼集結而成，總面積約為710平方公里，人口總數近550萬的新加坡，僅約1%的土地用於農業種植，幾乎超過90%的食物都必須仰賴進口，於是1967年，當時的總理李光耀首先提出打造「花園城市」為願景，希望把國土變成一座綠樹成蔭又整潔的綠化城市。

在「有夢最美」的推波助瀾下，為了更貼近「花園城市」理想，如今新加坡的城市大樓頂樓到處可見城市農場（Urban Farm）存在，據悉全城目前共有約260棟建築的頂樓種植著各種不同植物，實際來到其中的一個城市農場代表（Edible Garden City），這裡不僅有專人培育各種植物，也會定期修護，甚至還種植可食用的農作物自給自足。難怪從高空俯瞰整座城市，水泥高聳的大樓林立，卻有極大面積、深淺不一的綠色襯底，美不勝收，可說是把綠化與生活連結的極為徹底。

樟宜機場內還擁有世界最高、達40公尺的室內瀑布雨漩渦(Rain Vortex)。記者許晉榮／攝影 樟宜機場內的雨漩渦(Rain Vortex)，到了夜晚也會變成彩色瀑布。記者許晉榮／攝影

如果說新加坡是一座「花園城市」，那麼2012年落成、位於新加坡濱海灣中央、佔地101公頃的濱海灣花園（Gardens by the Bay）就是進化版「花園中的城市」代表，更是當地政府填海造地、耗費龐大資金、人力與物力打造的「人間仙境」。

2018年8月美國上映的電影「瘋狂亞洲富豪」，其中一段婚禮狂歡派對的地點正是在濱海灣花園取景完成，花園一共分為「雲霧森林（Cloud Forest）」及「花穹（Flower Dome）」等兩座巨型花園溫室，當然還有舉頭可見最醒目的「天空樹」（或稱超級樹），每天晚上19點45分及20點45分還有美麗的燈光秀閃耀夜空。

新加坡「濱海灣花園」的巨型天空樹，是醒目地標。記者許晉榮／攝影 到了夜晚，天空樹的燈光秀極為耀眼。記者許晉榮／攝影

而沿著綠意盎然雲霧森林走入再穿越花穹，眼前充斥來自世界各地的稀有植栽，種類數量之多也讓人眼花撩亂，尤其時值3月春分，即使無法到日本看櫻花，也能在這裡遇見櫻花樹，此時花藝師早已忙著設計、佈置應景的櫻花園地，繽紛的粉紅花蕊綻放，讓人彷彿穿越同一時空，心中也對當地政府塑造花園城市的大魄大力，由衷佩服。

「雲霧森林」還有世界上最高的室內瀑布之一。記者許晉榮／攝影 夜晚天空樹的燈光秀，也是值得一看。記者許晉榮／攝影 除了植栽，園內也有精心刻畫的木雕。記者許晉榮／攝影

電影「阿凡達 2：水之道」去年底全球上映後，再度掀起票房熱潮，雲霧森林 （Cloud Forest）就與電影場景、主角結合成展，讓大家猶如置身於如夢似幻的潘朵拉星球，「雲霧森林」不僅有世界上最高的室內瀑布之一，森林內還有5個不同區域，巧妙複製潘朵拉星球裡納美人的奇幻世界，大家可以把握展期倒數最後時刻一探究竟。

雲霧森林 （Cloud Forest）也有結合了阿凡達世界裡的納美人。記者許晉榮／攝影 「濱海灣花園」結合電影而成的「阿凡達展」。記者許晉榮／攝影 雲霧森林 （Cloud Forest）結合了阿凡達世界的猛禽。記者許晉榮／攝影 雲霧森林 （Cloud Forest）也有結合了阿凡達世界裡的納美人。記者許晉榮／攝影

新加坡的綠化也在樟宜機場再度驚奇展現，2019年4月正式啟用的星耀樟宜，位於機場第一航站樓前方，外觀看似像個巨型甜甜圈，空間設計也以「花園城市」為靈感，高達5層樓高的「星空花園」，更種植超過2000棵喬木與棕櫚植物，加上超過10萬株灌木，種類據悉多達120種樹木遍佈其中，尤其機場內還擁有世界最高、達40公尺的室內瀑布雨漩渦(Rain Vortex)，從高空傾瀉而下，一到了夜晚，瀑布搖身一變成為燈光魔幻師，也讓往來的旅客視覺與聽覺同步獲得滿足。